La ricerca del 17esimo marcatore e la monetina bergamasca che è valsa uno scudetto

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:24
Redazione Footstats

In Champions, contro il Borussia Dortmund, le cose per l’Atalanta non sono andate benissimo, ma in campionato la formazione allenata da Palladino sta andando a gonfie vele da un po’ di tempo a questa parte: 20 punti su 24 conquistati nelle ultime otto gare, sono un bel biglietto da visita. Il Napoli, anche a causa dei tanti infortuni patiti, ha rallentato la sua corsa e in trasferta ha fatto fatica in questa stagione; tutt’e cinque le partite perse sono arrivate lontano dal Maradona.

Atalanta in vantaggio per vittorie in casa propria, in campionato, contro il Napoli, ma i partenopei si presentano a questa trasferta avendo vinto le ultime quattro sfide in terra bergamasca. Impossibile non ricordare però il fatto che una delle 14 vittorie azzurre nella provincia lombarda è arrivata a tavolino e non è stata una vittoria banale. L’8 aprile 1990 una monetina colpi il giocatore del Napoli, Alemao, che rimase a terra prima e fu sostituito poi. Sceneggiata o meno, quel successo portò la squadra in cui giocava ancora Maradona a vincere lo scudetto al termine di quella stagione.

Atalanta e Napoli sono alla ricerca del 17esimo marcatore diverso in questa annata, che consentirebbe loro di raggiungere la Juventus in vetta alla coop del gol. La squadra più sanzionata nella propria area di rigore? E’ proprio quella allenata da Conte che ha avuto ben otto tiri dal dischetto contro, sei dei quali trasformati.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)
57 incontri disputati
23 vittorie Atalanta
20 pareggi
14 vittorie Napoli
82 gol fatti Atalanta
63 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO
1937/1938 Serie A Atalanta vs Napoli 2-0, 10° giornata
L’ULTIMA SFIDA A BERGAMO
2024/2025 Serie A Atalanta vs Napoli 2-3, 21° giornata

© Riproduzione riservata
