Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa-Torino e quell’ultimo, decisivo quarto d’ora dei match

Genoa-Torino e quell’ultimo, decisivo quarto d’ora dei match
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:41Le Statistiche
Redazione Footstats

Di Genoa-Torino alla 26esima giornata di un campionato ne rintracciamo già 2 a partire dal 1929-1930.
La prima volta fu a metà degli anni Settanta, stagione 1973-1974, 0-2 con doppietta di Pulici fra i minuti 76’ e 88’ (quest’ultimo dagli undici metri). La seconda, e ultima, nel 1998-1999, in cadetteria, 1-0 con Di Muri match winner all’87’.
Insomma, tutti match decisi nell’ultimo quarto d’ora.
E come vanno, rossoblù e granata, a livello di marcature dal 76’ in poi in questo torneo?
I Grifoni contano 8 centri, 3 dei quali nell’extra time oltre il 90’.
Il Toro si ferma a 6 centri, 3 però nel recupero mostrato dal quarto ufficiale.
Volendo poi cercare i Genoa-Torino nel mese di febbraio, A più B, ci troviamo di fronte 5 match da cui emerge questo bilancio: 1 successo rossoblù, 4 segni X, zero vittorie granata, 7-6 per i padroni di casa in fatto di marcature.
Bisogna rimarcare, in questa cinquina di sfide, il 3-3 del 1942-1943.
Attenzione, mai però c’è stato un Genoa-Torino in data 22 febbraio.
All’andata fu 2-1 piemontese.
Come sono messe le due squadre dopo 25 giornate disputate dallo scorso agosto?
Vecchio Balordo sopra la zona rossa con 24 punti (5V – 9X – 11P con 29GF e 37GS), 13 conquistati al Ferraris (3V – 4X – 6P con 14GF e 18GS). Toro leggermente davanti a quota 27 (7V – 6X – 12P con 25GF e 44GS), 13 collezionati in trasferta (3V – 4X – 5P con 12GF e 22GS).
La squadra di mister De Rossi viene dallo 0-0 contro la Cremonese. Quella di coach Baroni dall’1-2 incassato dal Bologna.
Da ricordare gli ex genoani Simeone e Paleari.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)
58 incontri disputati
29 vittorie Genoa
18 pareggi
11 vittorie Torino
96 gol fatti Genoa
57 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO
Genoa-Torino 1-0, 4° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO
Genoa-Torino 0-0, 15° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Torino, con il Genoa gara spartiacque. Rischia di essere l'ultima chiamata per Baroni?... Torino, con il Genoa gara spartiacque. Rischia di essere l'ultima chiamata per Baroni?
Oggi in TV, Serie A: dove vedere Atalanta-Napoli. In campo anche Milan e Roma Oggi in TV, Serie A: dove vedere Atalanta-Napoli. In campo anche Milan e Roma
Le partite di oggi: il programma di domenica 22 febbraio Le partite di oggi: il programma di domenica 22 febbraio
Altre notizie Le Statistiche
Genoa-Torino e quell’ultimo, decisivo quarto d’ora dei match Genoa-Torino e quell’ultimo, decisivo quarto d’ora dei match
Che guadagno per il Milan nei secondi tempi! Sfida contro chi sa capitalizzare i... Che guadagno per il Milan nei secondi tempi! Sfida contro chi sa capitalizzare i gol
La ricerca del 17esimo marcatore e la monetina bergamasca che è valsa uno scudetto... La ricerca del 17esimo marcatore e la monetina bergamasca che è valsa uno scudetto
Palladino-Conte ricomincia dallo 0-3. L’ex durato solo 13 panchine Palladino-Conte ricomincia dallo 0-3. L’ex durato solo 13 panchine
Fabregas fa 90! Dopo oltre 20 anni Spalletti ritrova il Como Fabregas fa 90! Dopo oltre 20 anni Spalletti ritrova il Como
Lo strano caso della Lazio in viaggio verso Cagliari Lo strano caso della Lazio in viaggio verso Cagliari
Inter in Puglia per un record. Tre vittorie in fila del Lecce? Con un Mondiale Inter in Puglia per un record. Tre vittorie in fila del Lecce? Con un Mondiale
Il Como vuole fare 500 in casa della Juventus (magari con l’ex) Il Como vuole fare 500 in casa della Juventus (magari con l’ex)
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Pulisic
3 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
5 Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: sono due le opzioni in caso di forfait di McTominay
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Milan, niente 'mal di piccole': col Parma servono i 3 punti per non veder fuggire l'Inter
Immagine top news n.2 Torna a casa Rus. L'Atalanta riaccoglie a Bergamo Mister 80 milioni Rasmus Hojlund
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle prossime gare del 26° turno
Immagine top news n.4 L'Inter scappa: 2-0 al Lecce, Milan lontanissimo. E Chivu: "Tutto aperto in Champions col Bodo"
Immagine top news n.5 Vojvoda e Caqueret stendono la Juve. 0-2 Como allo Stadium: le analisi di Spalletti e Fabregas
Immagine top news n.6 Lazio, Sarri: "Stasera ero nervoso, stagione maledetta per motivi che non sto qui a dire"
Immagine top news n.7 Lazio, esami immediati per Rovella: si teme la frattura della clavicola, le ultime
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma-Cremonese è Ranieri contro Vardy, a dieci anni dalla storica vittoria col Leicester
Immagine news Serie A n.2 Juan: "Gasperini sta dando uno stile alla Roma. Wesley? Doti fisiche simili a Cafù"
Immagine news Serie A n.3 Vaciago: "Ultime sei campagne acquisti sbagliate, quasi nessuno all'altezza della Juve"
Immagine news Serie A n.4 Milan, niente 'mal di piccole': col Parma servono i 3 punti per non veder fuggire l'Inter
Immagine news Serie A n.5 La Roma veste Zara: senza Dybala e Soulé, Gasperini punta forte su Zaragoza
Immagine news Serie A n.6 Torino, con il Genoa gara spartiacque. Rischia di essere l'ultima chiamata per Baroni?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Cicconi dopo il Mantova: "Ko amaro. Nel secondo tempo fatti errori che analizzeremo"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Artistico: "Volevamo dare un segnale. Gol 'alla Hubner' davanti a lui? Un onore"
Immagine news Serie B n.3 Tre ko di fila per la Carrarese. Calabro: "Preparati a questo momento, chi non lo era fa drammi"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 26ª giornata: Reggiana-Avellino ad alta tensione. La guida al campionato cadetto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Reggiana-Avellino: l'Avellino si affida a Ballardini per scacciare l'incubo retrocessione
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Juve Stabia-Modena: al Menti è scontro diretto per il sesto posto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, prosegue la 28ª giornata: colpi pesanti in vetta e bagarre salvezza nei tre gironi
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Aronica: "Vittoria di carattere. Il rigore sbagliato non ci ha spezzati"
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, Tacchinardi: "Prestazione di livello, ma dovevamo essere più incisivi"
Immagine news Serie C n.4 Catania, Toscano: "Pensiamo solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario"
Immagine news Serie C n.5 Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: Inter-Roma per la vetta. Il programma e la classifica del turno
Immagine news Calcio femminile n.2 Musica per le azzurre a Reggio Calabria e Vicenza, con Baby K e Sarah Toscano
Immagine news Calcio femminile n.3 Che musica per l'Italdonne! Per i match con Svezia e Danimarca, esibizioni di Baby K e Toscano
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: si chiude sul 2-2 il big match Lazio-Milan. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: Sassuolo ko col Como Women, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV