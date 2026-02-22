Genoa-Torino e quell’ultimo, decisivo quarto d’ora dei match

Di Genoa-Torino alla 26esima giornata di un campionato ne rintracciamo già 2 a partire dal 1929-1930.

La prima volta fu a metà degli anni Settanta, stagione 1973-1974, 0-2 con doppietta di Pulici fra i minuti 76’ e 88’ (quest’ultimo dagli undici metri). La seconda, e ultima, nel 1998-1999, in cadetteria, 1-0 con Di Muri match winner all’87’.

Insomma, tutti match decisi nell’ultimo quarto d’ora.

E come vanno, rossoblù e granata, a livello di marcature dal 76’ in poi in questo torneo?

I Grifoni contano 8 centri, 3 dei quali nell’extra time oltre il 90’.

Il Toro si ferma a 6 centri, 3 però nel recupero mostrato dal quarto ufficiale.

Volendo poi cercare i Genoa-Torino nel mese di febbraio, A più B, ci troviamo di fronte 5 match da cui emerge questo bilancio: 1 successo rossoblù, 4 segni X, zero vittorie granata, 7-6 per i padroni di casa in fatto di marcature.

Bisogna rimarcare, in questa cinquina di sfide, il 3-3 del 1942-1943.

Attenzione, mai però c’è stato un Genoa-Torino in data 22 febbraio.

All’andata fu 2-1 piemontese.

Come sono messe le due squadre dopo 25 giornate disputate dallo scorso agosto?

Vecchio Balordo sopra la zona rossa con 24 punti (5V – 9X – 11P con 29GF e 37GS), 13 conquistati al Ferraris (3V – 4X – 6P con 14GF e 18GS). Toro leggermente davanti a quota 27 (7V – 6X – 12P con 25GF e 44GS), 13 collezionati in trasferta (3V – 4X – 5P con 12GF e 22GS).

La squadra di mister De Rossi viene dallo 0-0 contro la Cremonese. Quella di coach Baroni dall’1-2 incassato dal Bologna.

Da ricordare gli ex genoani Simeone e Paleari.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

58 incontri disputati

29 vittorie Genoa

18 pareggi

11 vittorie Torino

96 gol fatti Genoa

57 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Torino 1-0, 4° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Torino 0-0, 15° giornata 2024/2025