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Il 2019? L'anno fturruoso del Parma in casa dell'Udinese. Runjaic, le tue riserve...

Il 2019? L'anno fturruoso del Parma in casa dell'Udinese. Runjaic, le tue riserve...TUTTO mercato WEB
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Oggi alle 11:51Le Statistiche
Redazione Footstats

Non ha molto da chiedere l’Udinese a questo campionato ma la formazione friulana è in un momento positivo perché ha conquistato sette punti nelle ultime tre gare e vede da vicino il traguardo, simbolico, dei 50 punti in campionato. Parma senza vittorie nelle ultime sei partite (4 pareggi e 2 sconfitte), però la zona pericolosa della classifica resta sempre a distanza di sicurezza.

37 le partite di campionato tra Serie A, B e C che si sono già giocate a Udine, dove c’è una netta prevalenza della squadra di casa. Solo 6 i successi conseguiti dagli emiliani, anche se l’ultimo è relativamente recente e risale al 1 settembre 2019 (1-3). Tra l’altro il 2019 è stato un anno veramente fruttuoso per il Parma, almeno in casa dell’Udinese, perché sono arrivate due vittorie su due gare (anche quella della stagione precedente arrivata a gennaio, 1-2).

Sia Udinese che Parma possono essere definite come squadre da trasferta perché hanno totalizzato più punti fuori che in casa. I ducali addirittura lo hanno fatto in maniera significativa: 15 al Tardini e 21 lontano dal proprio stadio.

La formazione allenata da Runjaic non ha avuto un grande contributo dai giocatori entrati dalla panchina; possiamo definirlo poco più che nullo, perché sono arrivate solo due reti. Confermato l’ultimo posto in questa speciale classifica assieme al Verona.

TUTTI I PRECEDENTI A UDINE (SERIE A, SERIE B E SERIE C)
37 incontri disputati
22 vittorie Udinese
9 pareggi
6 vittorie Parma
70 gol fatti Udinese
43 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A UDINE
1930/1931 Serie B Udinese vs Parma 3-2, 15° giornata
L’ULTIMA SFIDA A UDINE
2024/2025 Serie A Udinese vs Parma 1-0, 27° giornata

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