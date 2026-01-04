L'Inter chiamata a rispondere alla Juve. E' super Bologna nei recuperi

Quattro vittorie di fila e sette successi nelle ultime otto partite giocate in Serie A: questo è lo stato di forma attuale dell’Inter. La formazione nerazzurra però ha conosciuto in questo periodo anche l’amarezza dell’eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana, ad opera del Bologna che si ritrova davanti quest’oggi in campionato. I rossoblu sono senza vittorie nelle ultime quattro sfide di A (due pari e due sconfitte) e non vincono dalla 12esima giornata.

Risultati identici a due a due. A San Siro nelle ultime quattro partite di A tra Inter e Bologna si va avanti così. E quindi dopo i due 6-1 nelle stagioni 21/22 e 22/23, si è passati a due 2-2 nelle ultime due annate. Al di là di questa coincidenza numerica, i nerazzurri ripartono da una situazione di nettissimo vantaggio (43 vittorie contro le 12 dei felsinei). L’ultimo successo degli emiliani a Milano? Non è recentissimo, ma nemmeno datato perché è l’1-2 del 5 luglio 2020.

L’Inter è chiamata a rispondere alla Juventus. Non parliamo della classifica di Serie A, quanto di quella dei marcatori diversi. Grazie al gol segnato da McKennie contro il Lecce, i bianconeri sono saliti a quota 14 realizzatori, staccando di una lunghezza proprio i nerazzurri che sono secondi a 13.

Bologna fermo al palo nel primo quarto d’ora, ma super nei recuperi. La formazione allenata da Italiano non ha ancora segnato nei primi 15 minuti di gioco, ma detiene il primato provvisorio di squadra più prolifica nei minuti di recupero (primo e secondo tempo) con 5 realizzazioni.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

78 incontri disputati

43 vittorie Inter

23 pareggi

12 vittorie Bologna

133 gol fatti Inter

75 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1929/1930 Serie A Inter vs Bologna 2-1, 3° giornata

L’ULTIMA SFIDA A MILANO

2024/2025 Serie A Inter vs Bologna 2-2, 19° giornata