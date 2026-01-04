Il Torino punta a fare cinquina a Verona. E ha anche il giocatore più in forma della A

Nelle ultime sette giornate Verona e Torino hanno avuto un cammino pressoché identico conquistando entrambe sette punti in classifica, con due vittorie e un pari come risultati positivi. Quattro le sconfitte per il Toro, mentre i gialloblu ne hanno subite tre perché una partita è stata rinviata per l’impegno del Bologna in Supercoppa Italiana.

Torino nettamente avanti nei successi in campionato in casa del Verona (16 vittorie a 9). Non solo, i granata hanno vinto le ultime quattro gare giocate al Bentegodi. Non perdono sul terreno di gioco dei gialloblu dal 15 febbraio 2018 (2-1 con doppietta di Valoti). Il Toro va a segno a Verona senza soluzione di continuità da 12 partite a questa parte.

La formazione allenata da Baroni ha fin qui mandato a segno solamente 7 giocatori diversi. Ma c’è chi ha fatto peggio del Torino con 6…ed è per l’appunto il Verona che è ultimo nella classifica della coop del gol.

Occhi puntati con molta attenzione su Nikola Vlasic del Torino che è il giocatore del momento in quanto è andato a segno nelle ultime quattro partite giocate in campionato dai granata. Nessuno è in forma realizzativa come lui nella massima categoria.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

38 incontri disputati

9 vittorie Verona

13 pareggi

16 vittorie Torino

35 gol fatti Verona

39 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1957/1958 Serie A Verona vs Torino 2-0, 33° giornata

L’ULTIMA SFIDA A VERONA

2024/2025 Serie A Verona vs Torino 2-3, 5° giornata