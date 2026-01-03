C'è voluto un anno 'fallimentare' per far vincere il Sassuolo in casa col Parma

Sia pur di poco, ma il Sassuolo in questo campionato si sta esprimendo meglio in trasferta che in casa, dove ha ottenuto 12 dei 22 punti che ha attualmente in classifica e ha perso anche una partita in meno. Parma senza pareggi dall’undicesima giornata: nelle ultime cinque partite giocate (una è stata rinviata perché l’avversario era impegnato nella Supercoppa Italiana) sono arrivate tre vittorie e due sconfitte.

Due vittorie a una: Parma in vantaggio rispetto ai padroni di casa del Sassuolo nelle sfide di campionato giocate sul campo dei neroverdi. L’unico successo del Sassuolo, per altro anche netto, il 15 marzo 2015, nell’anno del fallimento dei ducali.

Il Parma continua ad avere il peggior attacco della Serie A, anche se ora è in condivisione con il Lecce con 11 gol segnati. E a proposito di reti, la formazione allenata da Cuesta, ha segnato solamente due reti nei primi trenta minuti di gioco, il che rende i gialloblu come la squadra meno prolifica in questo segmento di gara (assieme al Cagliari).

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO (SERIE A E SERIE B)

6 incontri disputati

1 vittoria Sassuolo

3 pareggi

2 vittorie Parma

7 gol fatti Sassuolo

6 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2008/2009 Serie B Sassuolo vs Parma 2-2, 42° giornata

L’ULTIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2020/2021 Serie A Sassuolo vs Parma 1-1, 18° giornata