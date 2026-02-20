Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lo strano caso della Lazio in viaggio verso Cagliari

Lo strano caso della Lazio in viaggio verso CagliariTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:56Le Statistiche
Redazione Footstats

La Lazio che volerà a Cagliari nelle prossime ore è una squadra che vanta l’attacco esterno meno prolifico del torneo, 8 centri all’attivo come Lecce, Parma, Verona, e la difesa meno perforata in trasferta, 9 reti al passivo come Inter e Milan.
Insomma, se non è uno strano caso questo…
Ammontano a 41, fra A e B, i match disputati sull’isola (con un recente capitolo anche su terraferma, a Trieste nella stagione 2012-2013). La bilancia dei precedenti racconta di 12 vittorie rossoblù, 11 segni X, 18 successi biancocelesti, 36 gol fatti dai padroni di casa contro i 47 dagli ospiti.
Soprattutto, Lazio con aperta una serie utile arrivata a toccare 10 incroci (8V – 2X con 21GF e 7GS).
L’ultimo successo del Cagliari risale proprio al 2012-2013, 1-0 con centro di Dessena al 75’.
Come è terminato il match dell’andata all’Olimpico? Affermazione col punteggio di 2-0 per i biancocelesti, Isaksen al 65’ e Zaccagni al 91’.
Situazione in classifica dopo 25 giornate di campionato.
Cagliari con 28 punti (7V – 7X – 11P con 28GF e 35GS), di cui 15 sul proprio campo (4V – 3X – 5P con 15GF e 15GS). È reduce da 2 sconfitte in fila fra Roma e Lecce, mentre prima c’erano state 3 vittorie. Nel girone di ritorno non sembra avere mezze misure (3V – 3P). Lazio che si trova poco più in alto, a 33 (8V – 9X – 8P con 26GF e 25GS), 14 dei quali in trasferta (3V – 5X – 4P con 8GF e 9GS). Nell’ultimo turno ha rimediato una sconfitta dall’Atalanta, prima 1 successo e 2 pareggi. In questo torneo soltanto una volta ha rimediato 2 KO consecutivi: Sassuolo e Roma fra la terza e la quarta giornata.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)
41 incontri disputati
12 vittorie Cagliari
11 pareggi
18 vittorie Lazio
36 gol fatti Cagliari
47 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO
Cagliari-Lazio 1-0, 34° giornata 1962/1963

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO
Cagliari-Lazio 1-2, 23° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Niente sconti a Roma e Lazio, Corriere di Roma: "Trasferte vietate ai tifosi" Niente sconti a Roma e Lazio, Corriere di Roma: "Trasferte vietate ai tifosi"
La Lazio fa quadrato, Il Tempo: "Sarri isola il gruppo per andare oltre la crisi"... La Lazio fa quadrato, Il Tempo: "Sarri isola il gruppo per andare oltre la crisi"
La mossa per salvare i biancocelesti, Il Messaggero: "Sarri alla squadra: 'Noi contro... La mossa per salvare i biancocelesti, Il Messaggero: "Sarri alla squadra: 'Noi contro tutti'"
Altre notizie Le Statistiche
Lo strano caso della Lazio in viaggio verso Cagliari Lo strano caso della Lazio in viaggio verso Cagliari
Inter in Puglia per un record. Tre vittorie in fila del Lecce? Con un Mondiale Inter in Puglia per un record. Tre vittorie in fila del Lecce? Con un Mondiale
Il Como vuole fare 500 in casa della Juventus (magari con l’ex) Il Como vuole fare 500 in casa della Juventus (magari con l’ex)
Arbitri 26^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 26^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
A Fabregas non piacciono le milanesi. Per Allegri doppio 3-1 A Fabregas non piacciono le milanesi. Per Allegri doppio 3-1
Una non sa più fare X, l’altra vincere. Soprattutto mai hanno fatto 0-0 Una non sa più fare X, l’altra vincere. Soprattutto mai hanno fatto 0-0
Spezia e quei 275 minuti senza gol. Solo in 3 fanno meglio del Cesena Spezia e quei 275 minuti senza gol. Solo in 3 fanno meglio del Cesena
Panchine biancorosse al top per gol, peccato che Padova e Bari… Panchine biancorosse al top per gol, peccato che Padova e Bari…
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
3 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 27ª giornata di Serie A
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 febbraio
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Immagine top news n.1 Milan, Leao: "I tifosi vogliono sempre il massimo. Il derby è una questione di vita o di morte"
Immagine top news n.2 La carica di Baldanzi: "Genoa, non vedevo l'ora di giocare. Spero di ripagare la fiducia"
Immagine top news n.3 McTominay: "Estremamente felice al Napoli, potrei vedermi qui per molto tempo"
Immagine top news n.4 Fiorentina forza tre in Polonia, playoff di Conference con lo Jagiellonia già indirizzato
Immagine top news n.5 Rinnovo, gol al Toro e 1° gol europeo: così il Bologna ha infranto la maledizione delle italiane
Immagine top news n.6 La polemica sugli arbitri prosegue: Milan irritato dopo il Como. Allegri fermato, Fabregas no
Immagine top news n.7 La Serie A ringrazia il giovedì: l'Italia accorcia nel Ranking UEFA per il 5° posto in Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.3 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.4 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Valentini: "Inter pressoché irraggiungibile. Il calcio italiano sta perdendo stile"
Immagine news Serie A n.2 Di Napoli: "Inter, spallata al campionato. Champions, la Juve può farcela al ritorno"
Immagine news Serie A n.3 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, quando rientreranno gli infortunati? Da Anguissa a Neres, ecco le date da cerchiare
Immagine news Serie A n.2 Capello: "La Juventus ha il 40% di possibilità di passare il turno. L'Inter? Dico 50-50"
Immagine news Serie A n.3 Spalletti, può servire Nico Gonzalez? Oggi l'obbligo di riscatto dell'Atletico è lontano
Immagine news Serie A n.4 Petagna: "Non dovevo andare via da Napoli. Penso di aver salvato la panchina a Gasperini"
Immagine news Serie A n.5 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Immagine news Serie A n.6 20 febbraio 1986, nasceva il Milan di Berlusconi. Galliani: "Un visionario, il suo è stato un atto d'amore"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia tra questioni giuridiche e continuità aziendale: la nota degli amministratori giudiziari
Immagine news Serie B n.2 Con Ballardini l'Avellino può tornare all'antico: prove di 4-3-1-2 in vista della Reggiana
Immagine news Serie B n.3 SudTirol, Castori: "Palermo una delle 4 corazzate. Sarà una sfida difficile, ma gratificante"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "È possibile andare sotto e vincere lo stesso. Manteniamo alta l'asticella"
Immagine news Serie B n.5 Il Modena guarda al futuro: blindati i talenti della Primavera Egharevba e Guiyong
Immagine news Serie B n.6 Dalla possibile cessione a una maglia da titolare. Riccio può rilanciarsi con la Samp
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'AlbinoLeffe saluta Borghi. È passato in prestito secco agli svizzeri del Taverne
Immagine news Serie C n.2 Il Trapani attende la Corte d'Appello, Antonini: "No esclusione, ci ridaranno indietro i punti"
Immagine news Serie C n.3 Giornata decisiva in casa Trapani: oggi la Corte d'Appello discute il ricorso sul -7
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Benassai: "Il gruppo è molto coeso e chi non gioca fa il tifo per gli altri"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 28ª giornata: come reagirà il Vicenza? Stuzzicante Salernitana-Monopoli. La guida completa
Immagine news Serie C n.6 Trento, slitta ancora l'esordio di Rigione. Tabbiani: "Lavora per migliorare la condizione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, ritorno dei playoff: Juventus ko col Wolfsburg. Addio Europa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV