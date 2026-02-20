Lo strano caso della Lazio in viaggio verso Cagliari

La Lazio che volerà a Cagliari nelle prossime ore è una squadra che vanta l’attacco esterno meno prolifico del torneo, 8 centri all’attivo come Lecce, Parma, Verona, e la difesa meno perforata in trasferta, 9 reti al passivo come Inter e Milan.

Insomma, se non è uno strano caso questo…

Ammontano a 41, fra A e B, i match disputati sull’isola (con un recente capitolo anche su terraferma, a Trieste nella stagione 2012-2013). La bilancia dei precedenti racconta di 12 vittorie rossoblù, 11 segni X, 18 successi biancocelesti, 36 gol fatti dai padroni di casa contro i 47 dagli ospiti.

Soprattutto, Lazio con aperta una serie utile arrivata a toccare 10 incroci (8V – 2X con 21GF e 7GS).

L’ultimo successo del Cagliari risale proprio al 2012-2013, 1-0 con centro di Dessena al 75’.

Come è terminato il match dell’andata all’Olimpico? Affermazione col punteggio di 2-0 per i biancocelesti, Isaksen al 65’ e Zaccagni al 91’.

Situazione in classifica dopo 25 giornate di campionato.

Cagliari con 28 punti (7V – 7X – 11P con 28GF e 35GS), di cui 15 sul proprio campo (4V – 3X – 5P con 15GF e 15GS). È reduce da 2 sconfitte in fila fra Roma e Lecce, mentre prima c’erano state 3 vittorie. Nel girone di ritorno non sembra avere mezze misure (3V – 3P). Lazio che si trova poco più in alto, a 33 (8V – 9X – 8P con 26GF e 25GS), 14 dei quali in trasferta (3V – 5X – 4P con 8GF e 9GS). Nell’ultimo turno ha rimediato una sconfitta dall’Atalanta, prima 1 successo e 2 pareggi. In questo torneo soltanto una volta ha rimediato 2 KO consecutivi: Sassuolo e Roma fra la terza e la quarta giornata.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)

41 incontri disputati

12 vittorie Cagliari

11 pareggi

18 vittorie Lazio

36 gol fatti Cagliari

47 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO

Cagliari-Lazio 1-0, 34° giornata 1962/1963

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO

Cagliari-Lazio 1-2, 23° giornata 2024/2025