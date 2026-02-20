Inter in Puglia per un record. Tre vittorie in fila del Lecce? Con un Mondiale

Quella in programma domani sarà la 20esima Lecce-Inter di Serie A. Di riflesso, il 40esimo scontro diretto fra giallorossi e nerazzurri nel massimo torneo nostrano. La bilancia dei precedenti in Puglia sorride agli ospiti, in vantaggio per numero di successi, 12-3, e marcature, 38-13, mentre i segni X ammontano a 4.

Biscione, fra l’altro, in serie OK da 4 trasferte a Lecce (3V – 1X) e reduci da 3 vittorie in fila.

Attenzione, mai l’Inter ha centrato 4 affermazioni in serie sul campo dei giallorossi. L’attuale tris ha eguagliato il precedente record fatto registrare fra le annate 1990-1991 e 1997-1998: 0-2, 1-3, 1-5.

L’ultimo segno 1 in schedina è del 2011-2012, quando al 20esimo turno Giacomazzi risultò match winner siglando al 40’ l’1-0 che sarebbe resistito fino al triplice fischio conclusivo.

Come terminò l’andata al Meazza? Vittoria nerazzurra per 1-0 con centro Esposito.

Situazione in classifica alla vigilia dello scontro diretto.

Giallorossi con 24 punti (6V – 6X – 13P con 17GF e 31GS), 13 dei quali colti al Giardiniero – Via del Mare (3V – 4X – 6P con 9GF e 16GS). Vengono da 2 successi in fila. Nerazzurri a quota 61 (20V – 1X – 4P con 60GF e 21GS), la metà circa, 30, in trasferta (10V – 0X – 2P con 24GF e 9GS). Col successo nel derby d’Italia ha centrato la 13esima giornata consecutiva a punti (12V – 1X).

Curiosità, da quando i pugliesi non vincono 3 gare di fila di A?

Dobbiamo scartabellare i nostri almanacchi fino al torneo 2022-2023. Fra la 14esima e la 16esima giornata andarono in scena: Lecce-Atalanta 2-1, Sampdoria-Lecce 0-2, Lecce-Lazio 2-1. Una striscia lunga…. 2 mesi, occorsa fra il 9 novembre 2022 e il 4 gennaio 2023. Perché? Semplice, di mezzo ci forno i Mondiali.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A)

19 incontri disputati

3 vittorie Lecce

4 pareggi

12 vittorie Inter

13 gol fatti Lecce

38 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A LECCE IN CAMPIONATO

Lecce-Inter 0-1, 7° giornata 1985/1986

L’ULTIMA SFIDA A LECCE IN CAMPIONATO

Lecce-Inter 0-4, 22° giornata 2024/2025