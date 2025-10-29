Lo zero dell'Inter è un segno delle grandi, quello della Fiorentina è preoccupante

Zero pareggi, così come Napoli e Roma, questa è una peculiarità dell’Inter di inizio stagione e, evidentemente, anche un tratto saliente di quasi tutte le squadre che vanno per la maggiore in questo campionato. Nerazzurri che hanno anche il miglior attacco in Serie A.

Anche la Fiorentina è a quota zero…peccato per i viola però che parliamo delle vittorie e non dei pareggi come l’Inter. Una partenza di stagione molto, molto difficile per la compagine allenata da Pioli.

Nella massima categoria, 51 sono le vittorie interne dei milanesi contro le 16 dei fiorentini, che hanno sbancato per l’ultima volta San Siro l’1 aprile del 2023: un bel pesce orchestrato dai sapienti piedini di Bonaventura, match-winner di quella gara.

Oltre ad aver fatto molti gol, l’Inter ha anche mandato a segno diversi giocatori. Nove per la precisione, numero che però non è record, perché l’Atalanta, grazie alla rete siglata da Lookman contro il Milan, si trova ora a quota 10.

Partenze sprint quelle nerazzurre sia nel primo che nel secondo tempo, con otto reti complessive siglate nel primo quarto d’ora di entrambe le frazioni. Nessuno in questo senso ha fatto meglio dei milanesi.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

87 incontri disputati

51 vittorie Inter

20 pareggi

16 vittorie Fiorentina

167 gol fatti Inter

91 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Inter vs Fiorentina 1-1, 10° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2024/2025 Serie A Inter vs Fiorentina 2-1, 24° giornata