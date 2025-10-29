Sarri torna a incontrare il Pisa dopo vent'anni. E i ricordi sono pessimi

E’ la seconda volta che Alberto Gilardino e Maurizio Sarri si affrontano, entrambi nelle vesti di allenatore. La prima e unica circostanza è stata favorevole all’ex bomber di Parma, Milan e Fiorentina che è riuscito ad imporsi per 1-0 con l’allora suo Genoa in casa della Lazio, guidata dal tecnico toscano. Gol partita in quell’occasione messo a segno da Retegui.

Una vittoria all’attivo per Gilardino anche contro la Lazio, che è tra l’altro quella che abbiamo citato. A fronte però di due sconfitte che sono ora consecutive e con zero reti all’attivo, giusto per renderle più pesanti da digerire.

Sarri non affronta il Pisa da vent’anni. Le uniche due volte che è successo ha sempre perso con la sua Sangiovannese in Serie C. Correva la stagione 2004/05.

TUTTI I PRECEDENTI GILARDINO VS SARRI

1 vittoria Gilardino

0 pareggi

0 vittorie Sarri

1 gol fatto squadre Gilardino

0 gol fatti squadre Sarri

TUTTI I PRECEDENTI GILARDINO VS LAZIO

1 vittoria Gilardino

0 pareggi

2 vittorie Lazio

1 gol fatto squadre Gilardino

4 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS PISA

0 vittorie Sarri

0 pareggi

2 vittorie Pisa

1 gol fatto squadre Sarri

4 gol fatti Pisa