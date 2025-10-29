Sarri torna a incontrare il Pisa dopo vent'anni. E i ricordi sono pessimi
E’ la seconda volta che Alberto Gilardino e Maurizio Sarri si affrontano, entrambi nelle vesti di allenatore. La prima e unica circostanza è stata favorevole all’ex bomber di Parma, Milan e Fiorentina che è riuscito ad imporsi per 1-0 con l’allora suo Genoa in casa della Lazio, guidata dal tecnico toscano. Gol partita in quell’occasione messo a segno da Retegui.
Una vittoria all’attivo per Gilardino anche contro la Lazio, che è tra l’altro quella che abbiamo citato. A fronte però di due sconfitte che sono ora consecutive e con zero reti all’attivo, giusto per renderle più pesanti da digerire.
Sarri non affronta il Pisa da vent’anni. Le uniche due volte che è successo ha sempre perso con la sua Sangiovannese in Serie C. Correva la stagione 2004/05.
TUTTI I PRECEDENTI GILARDINO VS SARRI
1 vittoria Gilardino
0 pareggi
0 vittorie Sarri
1 gol fatto squadre Gilardino
0 gol fatti squadre Sarri
TUTTI I PRECEDENTI GILARDINO VS LAZIO
1 vittoria Gilardino
0 pareggi
2 vittorie Lazio
1 gol fatto squadre Gilardino
4 gol fatti Lazio
TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS PISA
0 vittorie Sarri
0 pareggi
2 vittorie Pisa
1 gol fatto squadre Sarri
4 gol fatti Pisa