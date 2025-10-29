L'effetto Dall'Ara per il Bologna. Il segno di Belotti nell'ultimo squillo granata
Bologna in serie positiva da cinque partite, anche se il 2-2 di Firenze di domenica scorsa, sa più di occasione gettata al vento che altro. Il Torino, dopo essere partito con il freno a mano tirato, si trova in un buon momento, così come suggeriscono i 7 punti fatti nelle ultime 3 gare.
Gli emiliani sono in serie positiva interna contro i piemontesi da nove partite (4 vittorie e 5 pareggi). Non perdono da Bologna-Torino 0-1 del 16 aprile 2016, quando Belotti seppe andare a segno allo scadere su calcio di rigore.
Bologna e Torino hanno una caratteristica che li accomuna: sia l’una che l’altra non hanno ancora segnato nel primo quarto d’ora di gara. Quindi probabilmente anche stasera vedremo una fase iniziale di studio.
Attenzione all’effetto Dall’Ara, perché la squadra di Italiano, in casa propria, è stata pressoché perfetta fino a questo momento, vincendo tre volte su tre.
TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)
68 incontri disputati
36 vittorie Bologna
20 pareggi
12 vittorie Torino
112 gol fatti Bologna
65 gol fatti Torino
LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA
1929/1930 Serie A Bologna vs Torino 0-1, 23° giornata
L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA
2024/2025 Serie A Bologna vs Torino 3-2, 25° giornata