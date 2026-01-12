Spalletti-Nicola 6-0. E l’allenatore di Certaldo punta a fare 10!

Nel primissimo faccia a faccia di campionato contro i Violini non andò oltre il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0. Nell’ultimo scontro diretto ha incassato il primo gol da una squadra messa in campo dal collega in tuta grigiorossa.

Possiamo riassumerli così i precedenti fra Luciano Spalletti e la Cremonese, fra l’allenatore della Juventus e Davide Nicola.

Qualche mese fa a panchine invertite andò in scena l’esordio nel mondo bianconero per il mister di Certaldo.

Complessivamente sono 6 i testa a testa fra i due tecnici e Spalletti vanta un percorso netto: soltanto vittorie, da Roma-Crotone 4-0 del 2016-2017 e Cremonese-Juventus 1-2 di qualche mese fa. Come scritto, proprio in quest’ultima occasione, dopo 5 clean sheet consecutivi, Spalletti incassò il primo gol da Nicola.

Numeri positivi anche negli incroci con i Violini. Successivamente allo 0-0 con l’Empoli nella cadetteria 1996-1997 ecco, infatti, 4 affermazioni una dietro l’altra.

Qual è il bilancio delle sfide fra Nicola e la Vecchia Signora?

Su 14 match l’allenatore di Luserna San Giovanni ha fatto punti soltanto in 4 occasioni, sempre con un pareggio: per 1-1 gli ultimi due, col Cagliari 2024-2025 e l’Empoli 2023-2024; per 2-2 i primi due, col Torino 2020-2021 e con la Salernitana 2022-2023.

PS: Spalletti è alla ricerca del decimo risultato utile su 11 match in Serie A da bianconero, al momento conta, infatti, 6 successi e 3 pareggi (più la sconfitta di Napoli).

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E NICOLA IN CAMPIONATO

6 vittorie Spalletti

0 pareggi

0 vittorie Nicola

13 gol fatti squadre di Spalletti

1 gol fatto squadre di Nicola

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E LA CREMONESE IN CAMPIONATO

4 vittorie Spalletti

1 pareggio

0 vittorie Cremonese

10 gol fatti dalle squadre di Spalletti

2 gol fatti dalla Cremonese

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie Nicola

4 pareggi

10 vittorie Juventus

9 gol fatti dalle squadre di Nicola

31 gol fatti dalla Juventus