Playoff Mondiali, colpaccio Kosovo in Slovacchia. Due partite ai supplementari
Di seguito i risultati delle partite dei playoff UEFA per andare ai Mondiali. Una grande sorpresa, quella del Kosovo che espugna Bratislava ribaltando lo svantaggio nel primo tempo. Due partite vanno ai supplementari, una ci riguarda da vicino: Galles-Bosnia, con Dzeko che gela il Cardiff Stadium a tre minuti dalla fine. Extra time anche per Repubblica Ceca-Irlanda.
PERCORSO A
Italia - Irlanda del Nord 2-0
56' Tonali, 80' Kean
Galles - Bosnia Erzegovina 1-1
51' James (G), 87' Dzeko (B)
PERCORSO B
Ucraina - Svezia 1-3
6', 51' e rig. Gyokeres (S), 90' + 1 Ponomarenko (U)
Polonia - Albania 2-1
42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P)
PERCORSO C
Turchia - Romania 1-0
53' Kadioglu
Slovacchia - Kosovo 3-4
6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 90' + 4 Strelec (S)
PERCORSO D
Danimarca - Macedonia del Nord 4-0
49' Damsgaard, 58' e 59' Isaksen, 76' Norgaard
Repubblica Ceca - Irlanda 2-2
19' Parrott (I), 23' aut. Kovar (I), 27' rig. Schick (R), 86' Krejci (R)