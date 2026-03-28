Tre mosse per la finalissima playoff in Bosnia, Libero: "Aggiustiamo l'Italia"

"Aggiustiamo l'Italia" scrive Libero nella sua sezione sportiva. L'Italia ha vinto contro l'Irlanda del Nord ma, soprattutto nel primo tempo, non ha convinto. Gattuso ha schierato il 3-5-2, svuotando il centrocampo e spaccando in due la squadra. Servono più coraggio e idee in vista della finalissima di martedì prossimo contro la Bosnia-Erzegovina.

Sono molto chiari i limiti degli Azzurri e lo sono anche i margini di miglioramento. Il quotidiano prova a sistemare l'Italia di Gattuso in tre mosse. La prima riguarda l'inversione delle mezzali con Barella che passa a sinistra e Tonali a destra per avvicinare giocatori che si conoscono alla perfezione come Barella, Dimarco e Bastoni.

La seconda è cambiare qualcosa a livello di uomini con Pio Esposito per Retegui. Una scelta semplice perché la condizione psicofisica dell'interista sembra nettamente migliore dell'ex Atalanta. Si potrebbe passare a un 4-4-2 classico ma Gattuso rischierebbe di insinuare dubbi nella squadra e così e dunque la terza mossa invece è Palestra al posto di Politano.