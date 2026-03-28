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Tre mosse per la finalissima playoff in Bosnia, Libero: "Aggiustiamo l'Italia"

Tre mosse per la finalissima playoff in Bosnia, Libero: "Aggiustiamo l'Italia"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:58Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Aggiustiamo l'Italia" scrive Libero nella sua sezione sportiva. L'Italia ha vinto contro l'Irlanda del Nord ma, soprattutto nel primo tempo, non ha convinto. Gattuso ha schierato il 3-5-2, svuotando il centrocampo e spaccando in due la squadra. Servono più coraggio e idee in vista della finalissima di martedì prossimo contro la Bosnia-Erzegovina.

Sono molto chiari i limiti degli Azzurri e lo sono anche i margini di miglioramento. Il quotidiano prova a sistemare l'Italia di Gattuso in tre mosse. La prima riguarda l'inversione delle mezzali con Barella che passa a sinistra e Tonali a destra per avvicinare giocatori che si conoscono alla perfezione come Barella, Dimarco e Bastoni.

La seconda è cambiare qualcosa a livello di uomini con Pio Esposito per Retegui. Una scelta semplice perché la condizione psicofisica dell'interista sembra nettamente migliore dell'ex Atalanta. Si potrebbe passare a un 4-4-2 classico ma Gattuso rischierebbe di insinuare dubbi nella squadra e così e dunque la terza mossa invece è Palestra al posto di Politano.

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