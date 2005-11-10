Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Inter e Stoccarda Jurgen Klinsmann ha parlato dei biancorossi tedeschi: "Negli ultimi anni, sotto Sebastian Hoeness, lo Stoccarda è tornato al suo livello, è una grande di Germania. Non dovrà vincere il campionato ogni anno, visto che c’è il Bayern Monaco, ma competere in alto sì.

Come società oggi sono molto più stabili rispetto a dieci anni fa e giocano un calcio bello, divertente in uno stadio, rifatto per l’ultimo Europeo, che è un gioiellino: è sempre tutto esaurito, con 60 mila persone. Lo Stoccarda è la sua gente, lo vedrete a San Siro: quei tifosi in marcia prima della partita fino allo stadio sono uno show nello show".

Per quanto riguarda i giocatori a cui Cristian Chivu dovrà fare più attenzione prosegue: "Undav castiga, come Demirovic. Allargandosi sulla fascia, Fuhrich ricorda un po’ il mio grande amico Alessandro Bianchi: non sai mai da che parte andrà, sa essere sempre pericoloso e fare tanti assist. Come rosa l’Inter è un po’ superiore, però attenzione: se lo Stoccarda ti prende in contropiede, poi fai fatica a rimediare e raddrizzare la partita. L’Inter sarà pure favorita, ma deve stare molto, molto attenta in difesa".