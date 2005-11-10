Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimo Orlando ha commentato il momento della Fiorentina: "Credo che ora il vestito più adatto sia il 4-3-3 e mi ha dato l’impressione che Vanoli ultimamente sia passato al 4-2-3-1 per mostrarsi coraggioso verso l’esterno, più che per reale convinzione. È solo una mia opinione ma se fosse così, sarebbe un errore perché è una formazione troppo sbilanciata, mentre con un centrocampista in più avrebbe sicuramente più equilibrio".

La classifica fa meno paura

Ancora una volta la classifica recita che i viola devono lottare per non retrocedere anche se la posizione, secondo Orlando, fa meno meno paura dell’anno scorso "perché nella passata stagione la Fiorentina è stata a lungo anche ultima e sembrava che tutto andasse storto. Più che altro mi farebbe arrabbiare, se fossi un tifoso, essere sempre nei bassifondi per la seconda stagione consecutiva. Credo però che ci siano tutte le possibilità per uscire da questa situazione, anche abbastanza in fretta".