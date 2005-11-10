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Muharemovic ha già dimenticato l'Italia: un gol, due assist e nessun minuto saltato con il Leeds

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Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:00Serie A
11.11.2026 12:00Serie A
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Il difensore bosniaco ex Sassuolo ha già segnato anche un gol e fornito due assist in un avvio di stagione decisamente positivo.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Il Leeds in estate ha battuto la concorrenza di club prestigiosi come Juventus e Inter, assicurandosi Tarik Muharemovic per 37 milioni di euro. Il difensore del Sassuolo era reduce da un'annata in chiaroscuro in Serie A, con prestazioni da top player e altre invece rovinate da errori pesanti, proprio come successo al Mondiale con la Bosnia. Una cosa abbastanza normale comunque per un classe 2003.

Fiducia totale in Inghilterra

Daniel Farke è stato di parola e dopo avergli promesso un ruolo da protagonista in estate, non gli ha fatto saltare neanche un minuto nelle 12 partite stagionali che ha disputato il Leeds tra Premier League ed EFL Cup. Il 23enne ha messo a segno 1 gol e fornito 2 assist, ma soprattutto è un titolare inamovibile nella squadra attualmente al 9° posto del campionato. Meglio di così era difficile immaginarsi l'impatto nel Regno Unito.

Il Sassuolo ha dei problemi evidenti, Inter e Juve faticano dietro

Muharemovic in Italia avrebbe fatto comodo a tante squadre, soprattutto ai neroverdi, che non solo non sono riusciti a trovare un sostituto all'altezza, ma hanno già subito 30 gol in appena 13 partite. E chissà se un pensiero lo stanno facendo anche Chivu e Spalletti, le cui retroguardie non sono state impenetrabili finora. In estate lo hanno corteggiato entrambi, ma la disponibilità economica della Premier League e le garanzie tecniche e progettuali che poteva offrire il Leeds hanno fatto la differenza. A goderselo sono i gialloblù, ma in futuro è destinato a palcoscenici ancora più prestigiosi e importanti di quelli attuali.

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