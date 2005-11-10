Un nuovo passo avanti verso la realizzazione del nuovo stadio del Cagliari. Il club rossoblù ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante con COSTIM RE, consolidando la partnership industriale in vista della partecipazione alla gara indetta dal Comune di Cagliari. Di seguito il comunicato ufficiale della società rossoblù con tutti i dettagli e le voci.

"Cagliari Calcio e COSTIM RE, attraverso il general contractor del Gruppo, Impresa B4T, confermano la collaborazione con la sottoscrizione di un accordo (term sheet) che aggiorna e consolida la partnership per la realizzazione del nuovo stadio di Cagliari.

L’intesa definisce gli impegni delle parti in vista della partecipazione alla gara indetta dal Comune di Cagliari e del successivo sviluppo dell’iniziativa. Un ulteriore passo concreto nel percorso condiviso tra il Club, promotore del progetto, e il partner industriale, COSTIM RE.

La partecipazione alla gara avverrà attraverso un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). In caso di aggiudicazione, è prevista la costituzione di una società di progetto (NewCo) tra Cagliari Calcio e B4T per la realizzazione e la gestione del nuovo impianto. Il progetto prevede uno stadio da 30.000 posti, inserito nel più ampio intervento di rigenerazione urbana dell’area di Sant’Elia e concepito per accogliere attività sportive, servizi ed eventi durante tutto l’anno".

«Il raggiungimento di un accordo vincolante con COSTIM RE ratifica gli impegni condivisi già dal 2022 con il nostro partner industriale, e in particolare con la famiglia Bosatelli, che ringrazio — dichiara il Presidente Tommaso Giulini —. Vogliamo che il nuovo stadio rappresenti un’opportunità di crescita per Cagliari e per tutta la Sardegna, anche attraverso il coinvolgimento di imprese e professionalità del territorio. Proseguiamo ora, con responsabilità e determinazione, il lavoro di preparazione dell’offerta per partecipare al bando di gara indetto dal Comune di Cagliari».

«COSTIM RE consolida il proprio impegno quale partner del Cagliari Calcio nel progetto del nuovo stadio, in vista della partecipazione alla gara indetta dal Comune. Gli accordi raggiunti con il Club prevedono che, in caso di aggiudicazione, il nuovo impianto venga realizzato da Impresa B4T, in qualità di general contractor, con il coinvolgimento di consolidate realtà imprenditoriali sarde. L’obiettivo è mettere a sistema le competenze industriali del Gruppo GEWISS, le nostre capacità realizzative e il radicamento territoriale, nella convinzione che un progetto di questa rilevanza debba essere costruito insieme al territorio e alle sue eccellenze», dichiara Paolo Cervini, CEO di COSTIM RE e GEWISS.