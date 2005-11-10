Attenzione alle condizioni di Giorgi Kvernadze: da monitorare l'esterno del Frosinone dopo la sfida vinta 3-0 contro il Parma. Il tecnico gialloblu, Massimiliano Alvini, ha parlato delle condizioni del georgiano, spiegando che dopo la gara evidentemente lo ha fatto preoccupare per qualche problema.

Come sta Kvernadze?

"Non posso esprimermi per Kvernadze, domani vedremo. Lo volevo togliere invece mi ha detto di star bene. Abbiamo qualche timore, speriamo non sia un infortunio serio. Per il resto vittoria meritata in un match difficile. Primo tempo meno efficace ma con la solita idea. Vittoria meritata, straordinaria".

Mister lei parla spesso di percorso. Per la salvezza manca meno della metà?

"Si devo dire la verità era una gara che aveva una grande importanza perchè ora sulla carta abbiamo partite proibitive. Vincere oggi con questa prestazione dei calciatori è molto significativo. Il Frosinone vuole provare a rimanere in serie A, se questo risultato sarà centrato sarà stata scritta una bella pagina di storia per programmare il futuro. Vittoria importante per il percorso".

Mister cosa ne pensa della crescita di Oyono?

"Ve l'ho detto già qualche gara fa e l'anno scorso. Voglio ed esigo che deve migliorare nella fase difensiva. Forse è anche un difetto mio e del mio staff non averlo migliorato in quella fase. Un calciatore eccellente si migliora, uno mediocre no e Anthony è eccellente".