Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, ha risposto anche a delle domande specifiche sui bianconeri. Di seguito le dichiarazioni in merito del tecnico del Como.

Le risposte di Fabregas su Spalletti e sulla Juve

Cosa vorrebbe rubare a Spalletti?

"Vorrei rubare un po' l'età. Certe volte faccio errori di gioventù. Lui ha molta fiducia in quello che fa. Quando ci siamo trovati le cinque volte che ci siamo incrociati, anche quando era ct della Nazionale, ha parlato con me... Io mi sento scomodo con lui e lo rispetto tanto. L'altro giorno l'ho abbracciato e gli ho dato la mano e mi ha chiesto: 'Rispettami e abbracciami con due mani'. Spero di continuare a imparare da lui. Dentro e fuori dal campo mi ha sempre trattato bene".

Come preparate la gara con la Juventus? Ce ne sono due in ogni partita...

"Tutto dipende da noi. Abbiamo tanto da dire, anche per quello che succederà in partita. Anche in base alle nostre carte. In uno contro uno Kolo Muani va in profondità, Boga ti punta ed è un fenomeno. Se inizi a studiare la Juventus ci metti tante ore".