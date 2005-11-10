Intervenuto ai microfoni di Televomero, Roberto Rambaudi ha parlato del momento del Napoli partendo dalla classifica in Champions: "I giudizi nel calcio vengono manipolati da qualcuno e la gente li segue - riporta TuttoNapoli.net -. Allegri? Può piacere o no, ma ha conquistato dei risultati. Io con Allegri vedo la squadra giocare bene, nelle formazioni ci sono sempre i giocatori più offensivi. I giocatori ci sono, ma devono crederci fino all’ultimo, alcuni fanno una giocata e poi non concretizzano. Lo difendo perché tutti gli sparano addosso in maniera gratuita.

La rosa? Ci sono alcuni giocatori che non sono di livello alto, ad esempio Beukema, non è da Napoli. La qualificazione ai playoff di Champions? Se il Napoli fa il Napoli non ha problemi a passare il turno. Lang? Questi atteggiamenti infantili non vanno bene, deve saper convivere con tutti, in quel caso può essere perdonato. La soluzione è lasciarlo fuori. Alcuni calciatori gli avranno detto di non fare il deficiente.

De Bruyne? I compagni di squadra si affidano a lui, quando ha la palla disegna calcio. La corsa Champions in campionato? Il Napoli deve trovare equilibrio e continuità di risultati, a partire dalle partite più semplici per fare punti, deve pensare partita dopo partita. I portieri? Di Meret i compagni non si fidano. McTominay? È uno dei giocatori più forti in Europa. Per completezza è migliore di Bellingham".