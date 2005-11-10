Giornata ricca di notizie tra Serie A, Nazionale e calciomercato. In vista delle prossime gare della tredicesima giornata arrivano aggiornamenti importanti dagli allenamenti di Napoli e Juventus, con De Bruyne costretto al forfait e Kalulu nuovamente a disposizione di Spalletti. Spazio anche alle parole di Giovanni Malagò sul nuovo corso azzurro e alle strategie di mercato del Como raccontate da Cesc Fabregas. Intanto, in campo, il Frosinone ritrova il sorriso grazie a un protagonista inatteso: Tomas Bobcek, autore di una tripletta nella vittoria per 3-0 contro il Parma.

Napoli, De Bruyne non convocato per il Sassuolo

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro il Sassuolo, in programma domani alle 15 al Mapei Stadium per la tredicesima giornata di Serie A. Sono 19 i calciatori a disposizione di Massimiliano Allegri, che deve fare i conti ancora una volta con diverse assenze. Confermato soprattutto il forfait di Kevin De Bruyne, fermato da un affaticamento muscolare e costretto a saltare la sfida contro i neroverdi.

Juventus, Kalulu recupera per il Como: Nico Gonzalez punta la Coppa Italia

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della trasferta contro il Como: Pierre Kalulu è recuperato e sarà a disposizione per la gara di domani. Ci sarà anche Ekhator, che ha svolto lavoro differenziato a scopo precauzionale, mentre resta indisponibile Nico Gonzalez, il cui rientro potrebbe avvenire giovedì 3 dicembre contro il Sassuolo, negli ottavi di Coppa Italia. Per la sfida del Sinigaglia, Spalletti dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Vicario tra i pali, Celik, Bremer e Lucumi in difesa, McKennie, Koopmeiners, Sarr e Cabal a centrocampo, Conceição e Kolo Muani sulla trequarti alle spalle di Woltemade.

Malagò promuove Mancini: "Una scommessa vinta"

Giovanni Malagò ha ribadito la propria fiducia in Roberto Mancini, definendo positiva la scelta di affidargli la guida della Nazionale: "Il regalo me l'ha fatto lui e gli auguro di continuare a fare così bene. Credo che quella di Mancini sia una scommessa vinta, ma io non avevo dubbi che fosse la persona giusta". Il commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha poi sottolineato l'importanza di puntare sui giovani, citando Kayode, Doumbia, Romano e Koleosho come esempi del nuovo percorso azzurro. "Abbiamo fatto un bel percorso in Nations League, al netto delle due partite contro il Belgio, schierando una squadra dall'età media bassa. C'è luce in fondo al tunnel", ha concluso.

Como, Fabregas sul mercato: "Se Kean starà fuori a lungo, faremo qualcosa"

Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa anche delle possibili strategie del Como per il mercato di gennaio, rispondendo a una domanda sull'eventuale interesse per Camello. Il tecnico ha spiegato che ogni decisione dipenderà soprattutto dai tempi di recupero di Moise Kean: "Dobbiamo capire quanto starà fuori Kean, i dottori devono dire onestamente quanto starà fuori. Se dobbiamo fare qualcosa si farà, ma se penseremo che Kean tornerà prima si continuerà così". Fabregas ha inoltre ribadito di aver preferito lavorare con due attaccanti, evitando di tenere in rosa un terzo centravanti senza possibilità di trovare spazio: "Ci prendiamo la responsabilità e se un giorno dovremo giocare con 6-7 centrocampisti lo faremo".

Frosinone, Bobcek trascina i giallazzurri: tripletta e 3-0 al Parma

Il Frosinone ritrova la vittoria superando il Parma per 3-0 allo Stirpe, trascinato da uno straordinario Tomas Bobcek. Dopo un primo tempo equilibrato, il centravanti slovacco ha sbloccato il risultato al 55', firmato il raddoppio al 61' con una conclusione al volo e completato la tripletta al 79' su assist di Zerbin. Una prestazione speciale per l'attaccante classe 2001, alla prima da titolare in campionato dopo un avvio condizionato dai problemi fisici. Arrivato in estate dal Lechia Danzica per circa 13 milioni di euro, bonus compresi, dopo aver segnato 20 gol in Polonia, Bobcek ha finalmente mostrato il proprio potenziale. Massimiliano Alvini ritrova così il successo dopo due sconfitte consecutive e sale al sesto posto in classifica, mentre il centravanti lancia un messaggio importante a Raimondo e Bîrligea.