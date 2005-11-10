Giuseppe Agostinone, vice di mister Tomei, ha rilasciato queste dichiarazioni per commentare la vittoria per 2-0 dell'Ascoli contro la Virtus Entella:

"Vogliamo dedicare questa vittoria a Tomei che sta vivendo un periodo particolare per la morte del papà. Bello il gesto di D'Uffizi che dopo il gol ha chiamato tutti verso la panchina, siamo una vera famiglia. Guiebre e Rizzo saranno squalificati, ma il primo non ha fatto niente per meritare il secondo giallo. Ha solo chiesto il motivo della prima ammonizione in campo. D'Uffizi è uscita solo per affaticamento e Nicoletti non era in panchina per un fastidio muscolare ma dovrebbe recuperare. Oggi l'Ascoli ha effettuato una grande prestazione".



Su Brunori:

"Si è messo a disposizione e più va avanti e più entra nei nostri meccanismi. È un giocatore che fa la differenza".