Al termine della sfida tra Empoli ed Hellas Verona il tecnico dei toscani Lorenzo Tonelli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la gara. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Empolichannel.it:

"Il Verona è una squadra forte, costruita per vincere. Noi arrivavamo da un momento molto particolare. Abbiamo saputo soffrire per 90 minuti, ma siamo stati anche pericolosi. Ci sono tante difficoltà e dovremo lavorare moltissimo. Oggi abbiamo espresso il 60% delle nostre potenzialità. Manca ordine e organizzazione: sapere esattamente cosa fare è fondamentale. La squadra verrà fuori. In due giorni è difficile trasmettere qualcosa a livello tattico. Ho dato un’idea, ma il grosso del lavoro da fare è soprattutto mentale. Bisogna ritrovare fiducia attraverso l’ordine. In poco tempo possiamo migliorare moltissimo".