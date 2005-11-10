Ha busato a una porta immaginaria, si è portato la mano all'orecchio come a chiedere ai tifosi di casa di farsi sentire e, infine, ha mimato il gesto di sfondare quella stessa porta - il Gate 7, la parte più calda del tifo greco - con un calcio. L'esultanza di Diego Moreira, autore del definitivo 4-2 del Milan in casa dell'Olympiacos, ha fatto parecchio discutere in Grecia, al punto da costringere Ruben Amorim a scusarsi pubblicamente in conferenza stampa. L'episodio è avvenuto al 95', quando l'esterno belga, servito da Christian Pulisic al termine di un contropiede, ha battuto Ortega, completando la rimonta dei rossoneri nella quinta giornata di Europa League.

Moreira, prima di festeggiare con i compagni, si è fermato a fissare per qualche secondo i tifosi greci, per poi esibirsi nella sequenza di gesti che ha mandato su tutte le furie anche alcuni giocatori dell'Olympiacos. In particolare, Jota Silva e Manolis Saliakas sono andati a muso duro dal numero 22 rossonero: il primo gli ha intimato di smetterla, agitando l'indice davanti al suo volto, mentre con il secondo c'è stato un altro faccia a faccia. Qualche spintone prima che tornasse la calma, senza provvedimenti disciplinari da parte dell'arbitro Chris Kavanagh.

Amorim bacchetta Moreira e chiede scusa

A fine partita, la questione è stata sollevata dalla stampa greca in conferenza stampa. Ruben Amorim ha garantito che un episodio del genere non si ripeterà: “Moreira è un ragazzo, gioca, ma deve crescere. Sappiamo che non ci piacerebbe se lo facessero con i nostri tifosi”. Il tecnico del Milan si è assunto la responsabilità del comportamento del suo giocatore, del quale ha comunque difeso la buona fede, e ha concluso il suo intervento chiedendo scusa. L'allenatore portoghese, insomma, non ha cercato giustificazioni nel clima particolarmente caldo del Karaiskakis, dove già prima della partita i tifosi dell'Olympiacos avevano ricordato con una coreografia l'eliminazione europea del Milan del 2018. Quanto a Moreira, resta la soddisfazione per il percorso che sta facendo dopo l'acquisto estivo: 5 gol e 4 assist in 12 partite finora, considerando tutte le competizioni. Non sarà politicamente corretto dirlo, ma al Milan sono pronti a perdonargli (quasi) ogni provocazione.