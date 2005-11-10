È atteso fra oggi o al massimo nei prossimi giorni l'arrivo a Roma di Ryan Friedkin, chiamato a definire con i dirigenti Galantic e D'Amico le strategie per il mercato invernale e non solo. Fra le questioni che potrebbero essere dibattute, secondo Il Messaggero ci sarà anche da valutare l'ipotesi di un prolungamento contrattuale per Gian Piero Gasperini.

L'attuale contratto di Gasperini

L'attuale accordo del tecnico quasi 69enne scade a giugno 2028, ma la società valuta di estendere la scadenza prima del termine della stagione per dare continuità a un progetto avviato un anno e mezzo fa.

Sul piano tecnico, Gasperini ha portato la Roma al terzo posto nella passata stagione, conquistando la qualificazione alla Champions League, mentre in questa annata sta affrontando la competizione europea con orgoglio e gioco, puntando al contempo ai vertici del campionato. Gasp ha ricevuto anche l'apprezzamento di Luis Enrique, che ha dichiarato: "La Roma è la squadra che ci ha creato maggiori problemi e può vincere lo scudetto".

In vista della sessione di gennaio, l'allenatore attende dall'arrivo di Friedkin indicazioni concrete sui rinforzi richiesti per completare l'organico: le priorità riguardano un esterno alto, oltre alla possibile aggiunta di un terzino e di un centrocampista, mentre sul tavolo resta la proposta per estendere ulteriormente l'intesa contrattuale.