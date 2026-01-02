Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta-Roma, le probabili formazioni: confermato Ferguson. Pasalic ancora titolare

Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 17:18
Lorenzo Di Benedetto

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Roma (Sabato 3 gennaio, ore 20.45, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN e Sky)

Come arriva l'Atalanta.
L’Atalanta incontra Gasperini dopo l'addio in estate cercando di riscattare la sconfitta interna contro l'Inter. 3-4-2-1 per la squadra di Palladino. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Kolasinac, Hien e il ballottaggio tra Scalvini e Djimsiti; a centrocampo confermato Ederson con De Roon; Zappacosta verrà schierato a destra mentre a sinistra ballottaggio tra Zalewski e Bernasconi. Davanti confermati Scamacca e De Ketelaere, a sinistra invece ci sarà da scegliere tra Daniel Maldini, Pasalic e Sulemana.

Come arriva la Roma.
Tra i pali la scelta ricadrà su Svilar, protetto da una linea difensiva a tre formata da Mancini, Ziolkowski e Hermoso.
In mezzo al campo spazio a Celik e Wesley che presidieranno le corsie esterne per dare spinta e copertura, mentre Cristante e Koné agiranno al centro per dettare i tempi e schermare la difesa. Sulla trequarti, il talento e la fantasia di Soulé e Dybala rappresenteranno le principali fonti di imprevedibilità, con libertà di movimento alle spalle dell’unica punta. In attacco, infatti, toccherà a Ferguson guidare il reparto offensivo, fungendo da riferimento centrale e cercando di finalizzare la manovra offensiva.

