Genoa-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Colombo-Ekuban. Torna Meister

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Pisa (Sabato 3 gennaio, ore 15, arbitra Chiffi, diretta tv su DAZN).

Come arriva il Genoa.

Il Genoa vuole iniziare il nuovo anno con il piede giusto. E l’occasione si presenta nel match casalingo contro il Pisa dell’ex Alberto Gilardino in un vero e proprio scontro diretto per non retrocedere. Per il match del “Ferraris” De Rossi ritrova dopo la squalifica Leali per la porta mentre in difesa Otoa può essere schierato dal primo minuto con Ostigard e Vasquez anche se Marcandalli scalpita per una maglia da titolare. Sugli esterni nessun dubbio con Martin a sinistra e Norton-Cuffy a destra con Thorsby che può giocare dal primo minuto in mezzo al campo con Malinovskyi e Frendrup. In attacco ballottaggio fra Colombo ed Ekuban per un posto al fianco di Vitinha. (da Genova, Andrea Piras)

Come arriva il Pisa.

Il 2026 del Pisa riparte da Marassi, crocevia emotivo per Alberto Gilardino ma soprattutto tappa decisiva per invertire la rotta dopo un solo punto nelle ultime cinque gare. Il tecnico dovrà fare a meno di Stengs, Lusuardi e Cuadrado, mentre arriva finalmente una buona notizia: Nzola è tornato in gruppo e sarà convocato, almeno per la panchina, aggiungendo peso all’attacco nerazzurro. Riflettori su Lucas Lorran, talento ancora in fase di adattamento al calcio italiano, e su Esteves, recuperato ma privo del ritmo partita: per lui si valuta un rientro graduale o qualche minuto in Primavera per ritrovare condizione. In attacco favorita la coppia Tramoni-Meister. Se la squadra cerca risposte, i tifosi hanno già dato la loro: settore ospiti esaurito in mezz’ora. Un segnale forte, un muro nerazzurro pronto a spingere il Pisa nella notte di Genova. (da Pisa, Davide Caruso)