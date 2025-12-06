Cagliari-Roma, le probabili formazioni: in attacco è Baldanzi il favorito per partire dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Roma (Domenica 7 dicembre, ore 15.00, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Cagliari

Sarà un Cagliari ancora una volta condizionato dagli infortuni quello che scenderà in campo alla Unipol Domus contro la Roma. Mister Pisacane, oltre al già lungodegente Belotti, a Zé Pedro, Mazzitelli e Mina (ancora in fase di valutazione), dovrà fare i conti con un altro infortunato grave, Mattia Felici, che nel corso della partita di Coppa Italia ha rimediato la rottura del crociato del ginocchio. Tante le complicazioni, quindi, a cui deve far fronte il tecnico rossoblù, che ancora una volta dovrà mettere mano alla formazione titolare. Il modulo dovrebbe essere un 3-5-2, con in porta senza dubbio Caprile. La difesa, in caso di mancato recupero di Mina, vedrà Zappa, Luperto e Obert. A centrocampo tornano Palestra, Prati, Deiola, Adopo e Folorunsho, a sostegno delle due punte Borrelli ed Esposito. (da Cagliari, Elena Accardi)

Come arriva la RomaDopo una settimana piena di lavoro a Trigoria, Gasperini è pronto a schierare la sua Roma con quella che, allo stato attuale, rappresenta la formazione più competitiva. In porta spazio a Svilar, ormai titolare consolidato e punto di riferimento del reparto arretrato. La difesa sarà impostata a tre, con Mancini sul centro-destra, Ndicka centrale ed Hermoso sul lato mancino, per garantire solidità ma anche qualità nell’impostazione dal basso. Sulle fasce agiranno Celik a destra e Tsimikas a sinistra, dato che Wesley non è nella miglior condizione per giocare. In mezzo al campo si punta sull’affidabilità di Cristante e sulla fisicità di Koné. Alle spalle della punta si muoveranno Soulé e Pellegrini, incaricati di creare superiorità tra le linee. In attacco , il favorito è Baldanzi: l’ex Empoli non è in lista UEFA, quindi Dybala e Ferguson potrebbe essere preservati in vista della partita contro il Celtic. (da Roma, Marco Campanella)