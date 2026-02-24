Champions, l'Inter cerca la rimonta sul Bodo. La Gazzetta dello Sport: "Fuori i gol"

È il giorno della verità per l'Inter. Questa sera (ore 21) San Siro si illuminerà per ospitare il Bodo/Glimt e puntare a rimontare l'1-3 incassato nei playoff di Champions League d'andata in terra norvegese. "Fuori i gol", la richiesta in prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Da Dimarco a Pio Esposito, tutte le carte di Cristian Chivu per ribaltare lo svantaggio e qualificarsi agli ottavi di finale. Con Denzel Dumfries di nuovo tra i convocati dopo un lungo stop post-operazione alla caviglia sinistra.

"McKennie firma, alla Juve fino al 2030". Nel titolo di spalla a destra odierno la Rosea propone l'imminente prolungamento di contratto del centrocampista statunitense con il club bianconero, essendo in scadenza il prossimo 30 giugno. Giocatore di 27 anni che ha assunto una nuova funzione sotto l'era Spalletti, da falso nueve, trovando continuità e un'espressione massima di sé. Domani invece lo attende, come il resto della Vecchia Signora, l'impresa per riprendere il Galatasaray dopo la spedizione fallimentare di Istanbul.

"Loftus, che botta!". Non è stato fortunato Loftus-Cheek, che si è fratturato i denti superiori e l'osso alveolare mascellare a causa dell'intervento involontario di Edoardo Corvi, portiere del Parma che ne ha causato l'infortunio. Trasportato in ospedale, il centrocampista inglese è stato operato alla faccia e ora rimarrà fermo 2 mesi.

"Il Torino a D'Aversa per il finale di stagione". Infine, in taglio basso, la notizia del giorno di ieri in casa granata dopo l'esonero di Marco Baroni per una sequela di risultati che impongono ora al Toro di combattere per la lotta salvezza. Roberto D'Aversa, ex Parma ed Empoli tra le altre, ha firmato un contratto di 4 mesi nella speranza di riaggiustare le cose.