Champions, Bodo da ribaltare. QS titola: "Disgelo Inter, Chivu ci crede"

L'1-3 dell'andata contro il Bodo/Glimt va assolutamente ribaltato dai nerazzurri per sperare di mettere piede agli ottavi di finale di Champions League. "Disgelo Inter, Chivu ci crede", il titolo in prima pagina del Quotidiano Sportivo. A proposito dell'impegno di questa sera a San Siro, che richiederà un'operazione formato rimonta, l'allenatore romeno ha dichiarato alla vigilia in conferenza stampa: ""Quello che già sapevamo ovvero che non sarebbe stato semplice. Dovevamo adattarci al meglio ma lo abbiamo fatto solo a tratti. Sapevamo della loro forza".

Anche Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter, ha parlato un giorno prima dell'incontro con il Bodo per dichiarare: "Abbiamo l'onore di provarci perché siamo l'Inter. Sul Mondiale vale lo stesso discorso, manchiamo da due mondiali e abbiamo l'obbligo di andarci".

Di contro, invece, l'allenatore del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, si presenta così a San Siro con il vantaggio di due reti sui nerazzurri: "Non dobbiamo solo difendere, non dobbiamo pensare all'andata, bisogna pensare come se fosse 0-0, non dobbiamo essere troppo bassi come baricentro e non essere troppo difensivi. Dobbiamo difenderci tutta la squadra deve aiutare, lo stesso quando attacchiamo. All'andata siamo stati bravi a chiuderla e su questo siamo migliorati".