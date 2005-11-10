Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Venezia:

Come arriva la Juventus

La Juventus, dopo la sosta per le nazionali, è pronta a tornare in campo in campionato per sfidare il Venezia domenica alle 12:30. Contro i lagunari Spalletti si affiderà al 3-4-2-1: in porta ci sarà Vicario. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Lucumì. A centrocampo sulla destra giocherà McKennie, in mezzo spazio a Douglas Luiz e Koopmeiners, mentre a sinistra è toccherà a Cabal. Sulla trequarti sarà confermato Alajbegovic che avrà al suo fianco Kolo Muani. Entrambi giocheranno alle spalle di Woltemade. Nelle ore che precederanno la partita Luciano Spalletti proverà a recuperare tre giocatori, almeno per la panchina: i nomi sono quelli di Nico Gonzalez, Zeki Celic e Andrea Cambiaso. (da Torino, Camillo Demichelis)

Come arriva il Venezia

Yeboah è l’ultimo a rientrare dei nazionali e Nicola studia l’ipotesi di riproporre la doppia punta a Torino, con Lauberbach al fianco di Adams. In mezzo ballottaggio fra Basic e Busio per affiancare Kike Perez e Sohm, con Hainaut e Mazzocchi esterni del 3-5-2. Davanti a Stankovic scalpita Bella-Kotchap, ma dovrebbero essere confermati Halhal, Moreno e Juan Jesus in difesa. (da Venezia, Daniele Najjar)