Pisa-Como, le probabili formazioni: torna Nico Paz dal 1'. Nzola scalpita

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Pisa-Como (Martedì 6 gennaio, ore 15, arbitra Pairetto, diretta tv su DAZN).

Come arriva il Pisa.

Il Pisa aprirà la diciannovesima giornata di Serie A ospitando alla Cetilar Arena il Como di Fabregas. Anche nel match casalingo contro il Como, Gilardino dovrà rinunciare a diversi elementi della rosa, ma il tecnico sembra orientato a confermare l’ossatura vista nelle ultime uscite. Davanti a Semper agirà il terzetto composto da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. Sulle corsie laterali Touré e Angori restano in vantaggio nelle rispettive zone di competenza mentre in mezzo al campo Hojholt e Aebischer lavoreranno a braccetto per dare equilibrio, mentre Leris dovrebbe completare il reparto con compiti di inserimento e pressione alta. In avanti va verso la conferma la coppia Moreo–Meister: soluzione che Gilardino sembra intenzionato a riproporre. Resta comunque da tenere d’occhio Nzola, rientrato dalla Coppa d’Africa e pronto a insidiare uno dei due posti in attacco. Da Pisa, Davide Caruso.

Come arriva il Como.

Roma, Juventus e Bologna hanno rallentato la marcia, il Como invece vuole mettere il turbo contro il Pisa. Fabregas ritrova Diego Carlos, che ha scontato la squalifica, al fianco di Ramon intoccabile e in protezione di Butez. Sulla fascia destra possibile turnover, con Smolcic al posto di Van der Brempt e Valle per Moreno dal 1’. Perrone playmaker, Da Cunha torna al suo fianco e libera la trequarti per Nico Paz: non al meglio, l’argentino dovrebbe tornare titolare dopo lo stop con l’Udinese. Jesus Rodriguez e Vojvoda ai suoi fianchi, confermato in attacco Douvikas. Da Como, Yvonne Alessandro.