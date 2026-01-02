Verona-Torino, le probabili formazioni: Giovane e Orban insieme dal 1'. Simeone con Adams

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Hellas Verona-Torino (Domenica 4 gennaio, ore 18, arbitra Rapuano, diretta tv su DAZN e Sky).

Come arriva l'Hellas Verona.

Torna Frese dalla squalifica e si gioca un posto con Bradaric sulla sinistra. Akpa-Akpro ancora out, Serdar potrebbe partire ancora dalla panchina in attesa della miglior condizione, con Niasse, Al-Musrati e Bernede in mediana e Oyegoke sulla destra (Belghali è ancora in Coppa d'Africa). Ancora in ballottaggio Mosquera con Orban per affiancare Giovane per l'attacco, in difesa confermati Unai Núñez, Nelsson e Bella-Kotchap davanti a Montipò. (da Verona, Daniele Najjar)

Come arriva il Torino.

Baroni pensa ancora al tandem Simeone-Adams per l’attacco del Toro nella trasferta di Verona, con Zapata primo cambio in panchina. In porta verrà confermato Paleari, in difesa ci sarà anche Coco di rientro dalla breve avventura in Coppa d’Africa ma si va verso il terzetto Tameze-Maripan-Ismajli. A destra c’è Pedersen che non è al meglio, così Lazaro può spostarsi di fascia e lasciare spazio a Nkounkou a sinistra. Vlasic e Asllani saranno in mediana, si rinnova il ballottaggio tra Gineitis e Casadei. (da Torino, Emanuele Pastorella)