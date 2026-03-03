Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arsenal, no dell'Inter. La Gazzetta dello Sport titola: "Pio Esposito non si tocca"

Arsenal, no dell'Inter. La Gazzetta dello Sport titola: "Pio Esposito non si tocca"
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 07:03
Yvonne Alessandro

Pio Esposito fa scattare le sirene di mercato della Premier League. Il centravanti italiano e nerazzurro infatti è finito nel mirino dell'Arsenal, ma il club meneghino è categorico sul futuro del ragazzo e ha già formulato un 'no'. "Pio non si tocca", il messaggio lanciato anche da La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Intanto questa sera, ore 21, affronterà il Como nella semifinale d'andata di Coppa Italia e Cristian Chivu dal canto suo pensa ad un turnover massiccio in vista anche del derby nel weekend contro il Milan.

"Le diavolerie di Allegri". Come il Milan proverà a tenere vivo il sogno Scudetto, nonostante il divario di 10 punti che lo separa dall'Inter capolista, dall'altezza di De Winter alla fantasia di Nkunku. L'analisi che conduce alla stracittadina in programma questa domenica.

"Incubo Viola". La Fiorentina viene travolta a Udine, finisce 3-0 sotto i colpi dei friulani: Kabasele, Davis e Buksa i marcatori sul tabellino. Gli uomini di Vanoli così rivedono lo spettro della Serie B, terminati a pari punti (24) con la terzultima in classifica.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
