Bologna e Fiorentina, QS in prima pagina: "Notte di coppa, doppio sogno"

Stasera è il turno dei quarti d'andata di Europa e Conference League. Scendono in campo alle 21 Bologna e Fiorentina, rispettivamente contro Aston Villa e Crystal Palace: "Notte di coppa, doppio sogno", il titolo prescelto dal Quotidiano Sportivo in prima pagina. Al primo round le italiane si giocano tantissimo per la qualificazione in semifinale.

Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ha parlato così alla vigilia del match sulle possibilità di passare il turno: "Fifty-fifty, lo diciamo in inglese. Partita che sapete tutti quanto sia complicata ma dobbiamo dimostrare il nostro valore, la nostra forza e le nostre qualità. Conosciamo l'avversario perché l'abbiamo già affrontato due volte ma ogni gara ha una storia differente. La gara andrà gestita in 180'. Domani sarà importantissimo perché la prima gara ti dà modo di affrontare il ritorno in un determinato modo. Abbiamo tutte le possibilità per farlo, dobbiamo giocarci le nostre chance perché è un orgoglio essere nelle prime otto".

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha invece detto: "Glasner ha già dimostrato di essere preparato in Europa, la sua squadra è organizzata e si vede che la sua idea di calcio nasce già dai tempi del Salisburgo. Oggi allena in Premier, nel campionato più forte al mondo, io ci sono stato col Chelsea e l'ho testato di persona. Per noi deve essere un motivo d'orgoglio dopo tutta l'annata, ce la dobbiamo giocare sapendo che arriviamo su un campo molto difficile. Piccolo, pieno con 25mila persone, dove il Palace ha costruito i suoi successi. Sarà un bellissimo test e ci vorrà lucidità, anche perché sono due gare. Misureremo la nostra crescita".