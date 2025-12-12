Brillano le italiane. La Repubblica in prima pagina: "Roma e Bologna ok in Europa League"

"Roma e Bologna ok in Europa League". Titola così in prima pagina il quotidiano La Repubblica, che si sofferma sui successi raccolti dalle italiane nel sesto turno di Europa League. Terza vittoria di fila per i capitolini, passati con un largo 0-3 in casa del Celtic. I giallorossi a Glasgow sono riusciti a sfruttare la doppietta di Ferguson e l'autogol di Scales, chiudendo la pratica già nel primo tempo e portandosi al decimo posto a quota 12.

La Roma ora è a un solo punto di distacco dalla zona ottavi di finale, un obiettivo alla portata dei capitolini come del resto del Bologna. I felsinei infatti sono riusciti a imporsi per 1-2 in casa del Celta Vigo, che nel primo tempo si era portato in vantaggio con il gol di Zaragoza. Dopo un gol annullato a Pobega, il Bologna nella ripresa è tornato in gara grazie al rigore di Bernardeschi, autore anche del gol del definitivo sorpasso.

Si tratta del secondo successo consecutivo per gli emiliani, che adesso vantano 11 punti all'attivo. La Roma a fine gennaio è attesa dalla sfida interna contro lo Stoccarda e dalla gara prevista in casa del Panathinaikos. Il Bologna invece riprenderà il proprio percorso al Dall'Ara contro il Celtic, chiudendo la prima fase contro il Maccabi Tel Aviv. Sfide alla portata delle due italiane, che sognano entrambe un posto prenotato agli ottavi.