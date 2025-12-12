La Roma in Scozia affonda il Celtic, Il Tempo: "Decisiva la doppietta di Ferguson"

Nella prima pagina di oggi de Il Tempo, viene dedicato uno spazio a quanto fatto dalle italiane in Europa con un focus su una squadra in particolare. Ecco il titolo proposto in taglio alto: "La Roma in Scozia affonda il Celtic, decisiva la doppietta di Ferguson". Giallorossi in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi.

Gasperini a fine partita, sull'irlandese e sulla condizione della squadra: "speriamo ci siano conferme nelle prossime partite: il percorso è stato tortuoso, ma oggi ha convinto come spesso ha fatto meno. Può essere un giocatore efficace. Sulla fatica, come me la spiega? Ora non siamo più stanchi? Come in tutte le cose ci sono momenti in cui si recupera di meno, ma poi siamo di nuovo pronti. Non esiste il termometro sul recupero: dipende anche dall'umore, dalla testa, dalla motivazione e non è facile averla. Questo è il bello della Serie A".