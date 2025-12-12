Conte a due facce, Il Mattino in apertura: "Comanda in Italia, soffre in Europa"
Come di consueto, Il Mattino dedica nella sua prima pagina odierna un ampio spazio alle vicende del Napoli. Una figura spesso e volentieri da copertina è la guida tecnica del club azzurro e l'edizione di oggi del quotidiano non ha fatto eccezione. Ecco infatti il titolo dedicato al mister: "Conte a due facce: comanda in Italia, soffre in Europa".
In Serie A il Napoli, smaltita la delusione per la sconfitta col Bologna, è ripartito di slancio battendo nell'ordine Atalanta, Roma e Juventus e trovandosi attualmente in vetta a pari punti col Milan. Non si può dire lo stesso in Champions, dove la squadra partenopea non è certa neanche di centrare la zona playoff della League Phase.
