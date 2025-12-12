Riecco la viola. Il Corriere Fiorentino in prima pagina: "Ci voleva la Conference"

"Ci voleva la Conference". Titola così in prima pagina il Corriere Fiorentino, che mette in risalto il successo ottenuto dai viola nel quinto turno di Conference League. La viola dopo quasi due mesi di digiuno è tornata al successo, fondamentale per risalire la classifica dopo due sconfitte di fila ottenute contro Aek Atene e Mainz. I toscani hanno fatto bottino pieno al Franchi, dove sono riusciti a sconfiggere la Dinamo Kiev sul punteggio di 2-1.

Una gara aperta nella prima frazione da Kean, a cui nella ripresa ha risposto Mykhalenko per il momentaneo 1-1. Tutto prima del sigillo di Gudmundsson, che ha mandato il parziale sul definitivo 2-1. Una boccata d'aria per la Fiorentina, che non raccoglieva un successo dal 23 ottobre, data in cui si impose per 0-3 sul Rapid Vienna. I viola così si sono rilanciati all'undicesimo posto con 9 punti, ma avranno un'altra occasione da sfruttare in ottica ottavi di finale.

La Fiorentina infatti il prossimo 18 dicembre farà visita al Losanna nel sesto e ultimo turno della prima fase. I gigliati però prima di tutto dovranno riprendere il proprio percorso in campionato, dove i toscani sono a secco di vittorie e reduci da due ko consecutivi contro Sassuolo e Atalanta. Un digiuno che potrebbe essere interrotto domenica contro il Verona, atteso al Franchi in una sfida delicatissima per entrambe le formazioni.