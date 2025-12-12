Brividi a Vigo. Il Corriere di Bologna in prima pagina: "La rimonta è firmata Bernardeschi"

Il Corriere di Bologna oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio ai rossoblu, che hanno raccolto un successo fondamentale nel sesto turno di Europa League. La formazione di Vincenzo Italiano ha conquistato tre punti pesantissimi a Balaidos, dove è riuscita a sconfiggere in rimonta il Celta Vigo. Partita che non era iniziata bene per gli emiliani, andati sotto già nel primo tempo complice il gol di Zaragoza.

Il Bologna nella ripresa si è visto annullare un gol di Pobega ma poi ha riacciuffato i galiziani con Bernardeschi, bravo a trasformare un calcio di rigore. L'attaccante quindi ha completato la rimonta con un'altra rete, trascinando il Bologna al successo nonostante assenze e infortuni. Un colpo importante quello dei felsinei, che hanno conquistato la seconda vittoria di fila dopo il 4-1 rifilato al Salisburgo nel turno precedente.

Il Bologna così ha scavalcato proprio il Celta Vigo, portandosi al tredicesimo posto con 11 punti, due in meno rispetto all'ottavo posto occupato dal Porto. Un bottino soddisfacente per gli uomini di Italiano, che nelle prossime due sfide cercheranno di raccogliere nuovi punti in ottica ottavi di finale. Il primo test arriverà il 22 gennaio, con la gara interna in programma al Dall'Ara contro il Celtic, reduce dal pesante 0-3 incassato contro la Roma.