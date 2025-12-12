Kean e Gud si svegliano, La Nazione titola oggi: "La Fiorentina torna a vincere"

"Kean e Gud si svegliano: la Fiorentina torna a vincere": questo titolo, riportato in taglio alto, è uno dei principali della prima pagina di oggi de La Nazione. Boccata d'ossigeno per la squadra viola, che batte per 2-1 la Dinamo Kiev e fa un passo in avanti importante per la qualificazione agli ottavi di finale di Conference.

Vanoli nel post gara: "Le risposte che cercavo, indipendentemente dal risultato che fa morale e che cercavamo a tutti i costi. Teniamo molto a questa competizione e faccio i complimenti a chi ha giocato e a chi è entrato. Questo dev'essere solo l'inizio, ogni partita per noi è una fatica e ora dobbiamo essere bravissimi a stare tutti insieme. Questa sera andremo in ritiro al Viola Park, così da stare insieme. Quando vieni da così tante sconfitte si deve lavorare sulla testa e stasera abbiamo messo un altro mattoncino: la strada è lunghissima e io non mi voglio esaltare".