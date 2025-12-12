Europa, Il Gazzettino recita: "Champions, Dea già sicura. Ok Roma e Bologna"

Si parla di calcio e, più nello specifico, di quello che hanno fatto le italiane degli ultimi tre giorni in campo europeo nella prima pagina di oggi de Il Gazzettino. I focus è sulla situazione dal punto di vista della qualificazione al prossimo turno, riassunta tramite il titolo riportato di seguito: "Champions, solo la Dea già sicura. Europa League: ok Roma e Bologna".

I bergamaschi, battendo il Chelsea, hanno blindato quantomeno i playoff e sono in corsa anche per la qualificazione diretta agli ottavi. Quasi certa degli spareggi l'Inter, più indietro Juventus e Napoli. In Europa League sono messe bene le squadre di Gasperini e Italiano, così come in Conference League la Fiorentina.