C'è Juve-Toro, La Stampa: "Stima, botte e amicizia: tutti i segreti del derby della Mole"
"Stima, botte e amicizia: tutti i segreti del derby della Mole" scrive La Stampa in prima pagina quest'oggi in vista del derby di Torino tra la Juventus e il Toro in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium e valido per l'11esima giornata di Serie A, 2025/2026.
Tra passato e presente, bianconeri e granata si sfidano per la stracittadina. In palio punti importanti per le rispettive classifiche: la Juve di Spalletti, dopo aver vinto a Cremona, punta alla scalata in classifica per le prime posizioni, il Toro di Baroni (in tribuna) vincendo si porterebbe a -2 dai bianconeri.
