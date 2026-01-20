Champions, Il Gazzettino: "Inter, vincere per volare. Ultima chiamata Napoli"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Gazzettino, che si concentra sulle partite delle italiane in programma questa sera. Il titolo, presente in taglio alto, è il seguente: "Inter, vincere per volare in alto. Napoli all'ultima chiamata". Nerazzurri impegnati in casa contro l'Arsenal, prima a punteggio pieno: serve una vittoria per restare tra le prime 8. Ancora più bisognosi di punti gli azzurri, in trasferta a Copenaghen e decisamente incerottati.

Chivu alla vigilia: "Noi stiamo lavorando da un paio di mesi per capire sempre di più l'importanza delle gare. Tutte le partite all'Inter sono importanti e non ci devono essere cali di tensione. Sappiamo che l'obiettivo è finire tra le prime otto. Lavoriamo per quello che da fuori si dice si un tabù (scontri diretti ndr). Siamo consapevoli che dobbiamo fare sempre meglio".