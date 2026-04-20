A Lecce per la salvezza. Il Corriere Fiorentino in prima pagina: "L'ultimo ostacolo"

"L'ultimo ostacolo". Titola così in prima pagina il Corriere Fiorentino, che mette in evidenza il prossimo match che vedrà impegnata la Fiorentina in campionato. I viola infatti questa sera saranno ospiti del Lecce nel posticipo della 33esima giornata, in programma alle 20.45 al Via del Mare. Chiaro l'obiettivo dei gigliati, che cercano un nuovo risultato positivo per poter archiviare definitivamente la pratica salvezza e godersi un finale di stagione più tranquillo.

La formazione di Vanoli è reduce da due vittorie di fila e con un terzo successo di porterebbe a quota 38, con un margine di undici lunghezze proprio rispetto al Lecce. Anche un pareggio starebbe bene ai viola, che manterrebbero invariata la distanza di otto punti sul terzultimo posto. A cinque giornate dalla fine, l'obiettivo potrebbe dirsi quasi raggiunto. La Fiorentina chiaramente non dovrà abbassare la guardia in casa del Lecce, che vorrà tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

La viola dovrà fare a meno di Kean, non convocato per la trasferta in Puglia causa influenza. Tra gli assenti anche Fortini e Parisi mentre Vanoli avrà di nuovo Solomon a disposizione. La viola in caso giocherà con un 4-3-3. In porta De Gea, centrali Pongracic e Ranieri con Dodò e Gosens sulle fasce. In cabina di regia Fagioli, con Mandragora e Ndour a supporto. In attacco spazio per Piccoli supportato da Gudmundsson e uno tra Solomon e Harrison.