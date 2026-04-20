La Juve manda al tappeto il Bologna, QS in prima pagina: "Una Signora da nuovi sogni"

La Juventus non sbaglia più un colpo: allo Stadium cade il Bologna (2-0) e la zona Champions è sua. Grazie a questa terza vittoria consecutiva, i bianconeri di Spalletti blindano il posto nell'Europa che conta, portandosi a +5 su Como e Roma. Jonathan David e Khephren Thuram i goleador della serata ieri, "Una Signora da nuovi sogni" la prima pagina dedicata dal Quotidiano Sportivo stamane.

"Carica Como, Fabregas vuole fare la storia". In taglio basso e laterale invece si parla dell'atteso esodo lariano domani sera a San Siro da parte dei tifosi biancoblù per sostenere la squadra in un momento critico e nel faccia a faccia decisivo contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia.

"Chivu, non solo lo Scudetto". La palla passa all'Inter e al tecnico nerazzurro, che uscito prematuramente dalla Champions League e giunto alla semifinale di Coppa Italia non gli resta che puntare il trofeo. Così come la "doppietta" con lo Scudetto. Al termine della stagione invece i vertici del club di viale della Liberazione si siederanno al tavolo per discutere il rinnovo di contratto di Cristian Chivu.