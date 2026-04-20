Bologna ko, qualificazione Champions vicina. La Stampa titola: "La Juve ci crede"
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È finito con la terza vittoria di fila della Juventus - dopo Genoa e Atalanta - l'incontro casalingo con il Bologna: 2-0 firmato Jonathan David e Khephren Thuram, per confermare l'ottimo periodo di forma dei bianconeri di Luciano Spalletti, che ora annusano la qualificazione in Champions League.
Ritrovatisi a +5 su Como e Roma, da soli al quarto posto, dovranno mantenere l'andamento positivo da qui al termine della stagione per evitare di rimanere fuori dalla competizione. "La Juve ci crede", titola in prima pagina La Stampa.
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