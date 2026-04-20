Inter-Como, che test. La Provincia apre sulla Coppa Italia: "Ci si gioca l'Europa"

"Inter-Como, che test. Ora ci si gioca l'Europa". Titola così in prima pagina l'edizione comasca del quotidiano La Provincia, che mette in risalto l'impegno di Coppa Italia che attende i lariani. Il Como infatti domani sera sarà di scena a San Siro, ospite dell'Inter in un'attesa semifinale di ritorno. Nessun vantaggio per alcuna formazione, visto che si ripartirà dallo 0-0 maturato all'andata disputata al Sinigaglia. Tante le motivazioni per il Como, che punta a chiudere una stagione ricca di soddisfazioni con la vittoria di un trofeo.

La formazione di Cesc Fabregas punta con decisione sulla Coppa Italia, che i lariani non hanno mai conquistati in quasi centoventi anni di storia. Il prestigio di sollevare un trofeo però va di pari passo con la conquista dell'Europa, un obiettivo dichiarato dei lombardi. Il Como può ancora raggiungere questo traguardo tramite il percorso in campionato, dove i lariani occupano il quinto posto a quota 58, ma la Coppa Italia rappresenterebbe un biglietto diretto per l'Europa League.

Un test delicatissimo per il Como, che sogna la finale contro la vincente di Atalanta-Lazio. Fabregas dovrebbe affidarsi ancora a un 4-2-3-1: in porta Butez, centrali Ramon e Kempf con Van der Brempt e Valle terzini. In mezzo al campo Caqueret e Perrone mentre Nico Paz sarà confermato sulla trequarti con Diao e Baturina esterni. Unica punta Douvikas.