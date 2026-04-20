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Colpo salvezza. Il Secolo XIX in prima pagina sul Genoa: "Pisa battuto in rimonta"

Colpo salvezza. Il Secolo XIX in prima pagina sul Genoa: "Pisa battuto in rimonta"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:33Rassegna stampa
Filippo D'Angelo

"Il Genoa batte il pisa in rimonta". Titola così in prima pagina Il Secolo XIX, che evidenzia il colpo salvezza firmato dal Grifone in casa dei nerazzurri. I liguri si sono imposti per 1-2 all'Arena Garibaldi, dove il Pisa si era portato in vantaggio con Canestrelli. Pronta la reazione firmata da Ekhator, che ha mandato il parziale sull'1-1. Nella ripresa poi il sorpasso è stato completato da Colombo, determinante con la trasformazione di un calcio di rigore.

Seconda vittoria di fila in campionato per il Genoa, che ha praticamente blindato la salvezza come ammesso dallo stesso tecnico Daniele De Rossi. Il Grifone infatti è volato a quota 39 in classifica, con un margine di dodici lunghezze rispetto al Lecce, impegnato questa sera nello scontro diretto con la Fiorentina. Il Genoa rimarrebbe sereno anche con una vittoria dei giallorossi, che scavalcherebbero la Cremonese arrivando a quota 30.

Con questo scenario, la corsa del Genoa si sposterebbe proprio sui grigiorossi, che distano ben 11 punti dai rossoblu. L'obiettivo stagionale è praticamente raggiunto ma il Genoa cercherà nuova continuità nel prossimo turno, in programma al Ferraris domenica 26 aprile. Sfida interessante per De Rossi e i suoi, che si giocheranno i tre punti contro il Como. Notte fonda invece per il Pisa, sempre ultimo con 18 punti e a un passo dalla retrocessione in Serie B.

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